Государственная дума приняла поправку к Налоговому кодексу Российской Федерации, касающуюся установления нулевой ставки НДС на ветеринарные услуги, предоставляемые коммерческими клиниками. На данный момент данная налоговая льгота применяется только к бюджетным учреждениям.

Эта поправка (номер 746277-8) была представлена правительством в парламент на прошлой неделе.

Согласно действующим нормам, медицинские услуги не облагаются НДС, однако существует исключение: коммерческие ветеринарные услуги подлежат налогообложению по ставке 20%, в то время как бюджетные ветеринарные услуги освобождены от НДС.

Принятый Госдумой законопроект выводит из-под НДС все виды ветеринарных услуг. Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа следующего налогового периода по НДС (квартал).

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин подарил зоопарку Пхеньяна свыше 70 животных. Среди них медведи, лев, какаду, яков и фазаны.