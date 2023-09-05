В Оренбурге представят проект дронов-камикадзе, которые будут изготавливать для нужд СВО

В среду, 6 сентября, в Оренбурге пройдет презентация дронов-камикадзе, которые будут изготавливать на территории региона, сообщает 56orb.ru .

Производители проделали многоэтапную работу: взяли образцы моделей, которые используют для выполнения боевых задач в зоне СВО, чтобы разобраться в конструкции. Заключили договоры с дружественными странами, чтобы приобрести необходимые детали. Собрали первые модели и апробировали их.

Первая партия уже готова. Ее передадут российским военным в зону СВО в ближайшее время. В дальнейшем планируют изготавливать около 1000 моделей ежемесячно.

В пресс-службе ОНФ в Оренбуржье проинформировали, что изготовленные дроны можно использовать с целью разведки. Они отличаются повышенной мощностью. Также отмечается, что в регионе будут производить дроны различных видов – БПЛА и одноразовые камикадзе.

«Этот проект стал продолжением нашей гуманитарной миссии в рамках поддержки бойцов в зоне СВО», - сообщили в пресс-службе ОНФ в Оренбуржье

В регионе также призвали жителей не паниковать, если в небе будет замечен беспилотник. Прибор предназначен для помощи сотрудникам ГФДЗ с целью занесения данных об имеющихся на территории региона земельных участков в единую базу.

Ранее стало известно об очередной попытке киевского режима атаковать Москву.