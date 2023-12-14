В Осе 87-летняя пенсионерка отдала мошеннице деньги и золото, чтобы снять с вещей порчу

В Осе задержали женщину, которая обманным путем заполучила деньги и драгоценные украшения 87-летней пенсионерки, сообщает properm.ru .

Женщина ранее уже была привлечена к ответственности сотрудниками правоохранительных органов за подобные мошеннические аферы. После обращения пенсионерки в полицию, женщину снова заключили под стражу.

Мошенница пришла к пенсионерке под видом женщины, которая готова арендовать у нее квартиру. Во время осмотра помещения рассказала, что чувствует негативную энергетику. Она отметила, что умеет снимать порчу. Определив, что нечистая сила «пришла» в дом через деньги и драгоценности, изъяла вещи.

Аферистка обещала, что выполнит необходимые обряды и вернет личные вещи пенсионерке. В назначенное время она так и не вернулась. Сумма ущерба составила тысячу рублей наличными. Стоимость украденных драгоценностей составила 27 тысяч рублей.

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