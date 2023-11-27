Ведьма Алтея взяла ответственность за ураган в Крыму и готова повторить обряд

Гражданка Украины, которая с 2022 года проживает в Лос-Анджелесе, напомнила аудитории в социальных сетях, что она обладает особенными способностями. Это позволило ей вызвать ураган, который стал причиной бедствия в Крыму.

Девушка рассказывает, что вызвать ураган очень сложно. Ей потребовалось отдать много сил и энергии. Информация об этом быстро распространилась в разных интернет-мессенджерах, в том числе и на странице российского военкора Евгения Лисицына.

Девушка просит называть себя верховной ведьмой Украины Алтеей. У нее есть официальный сайт, на котором она открыла сбор средств.

«Это отнимает колоссальное количество духовной энергии. Фактически, чтобы устроить стихийное бедствие такого масштаба, я жертвую частицей своей души. Бесплатно такие вещи не делаются.», - сообщает ведьма Алтея

Девушка готова вызвать стихию второй раз, но уже за финансовую благодарность. Сумма гонорара - три миллиона гривен (примерно 7 382 070 рублей по курсу, актуальному на 27 ноября).

Желающие могут пересылать деньги на реквизиты, указанные на сайте девушки.

Руководитель Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин ранее рассказал, что все регионы, в которых прошел мощный циклон, были заранее проинформированы об изменениях погодных условий. 27 ноября жители Тверской области должны быть готовы к ухудшению погоды. Следом циклон пойдет в сторону Ленинградской области.