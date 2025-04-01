В особых зонах Омска самокаты автоматически будут замедляться до 15 км/ч

Новый сервис кикшеринга МТС Юрент и администрация Омска подписывают соглашение, в рамках которого будут прописаны правила езды на самокатах по городу, сообщил gorod55.ru.

По данным издания, в городе определили «медленные зоны» — омский бульвар, местные парки и сквер. В этих местах самокаты будут автоматически замедляться до 15 км/ч. В некоторых городских локациях проезд самокатов будет полностью запрещен.

По информации издания, несовершеннолетним запретят пользоваться самокатами. Поможет в этом сервис МТС ID. В компании отметили, что в 2024 году при помощи сервиса удалось заблокировать более 10 тыс. аккаунтов лиц, не достигших 18-летнего возраста.

В компании отметили, что в городе появится 1,5 тыс. новых электросамокатов. Все они фиолетового цвета. При желании горожане могут сначала сдать тест из 10 вопросов на знание ПДД. Вскоре такое требование будет обязательным. Что касается правил дорожного движения, то издание напомнило о введение штрафов. Так, 100 тыс. руб. придется заплатить человеку, который ехал на самокате в алкогольном опьянении, 10 тыс. руб. — за передачу самоката ребенку, 5 тыс. руб. — за езду вдвоем.

Ранее сообщалось, что в приложения аренды самокатов могут добавить тест на знание ПДД.