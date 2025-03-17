В приложения аренды самокатов могут добавить тест на знание ПДД

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой внести изменения в виртуальные приложения, предоставляющие услуги аренды средств индивидуальной мобильности. Он предложил включить в них обучающие видеоролики и короткий тест на знание правил дорожного движения. Об этом стало известно из сообщения RT, которое ссылается на обращение депутата к главе ГИБДД России Михаилу Черникову.

Депутат напомнил, что в стране скоро начнётся сезон проката различных средств индивидуальной мобильности: электросамокатов, велосипедов, скутеров и других. Милонов считает, что необходимо сделать так, чтобы аренда стала невозможной без успешного прохождения теста на знание правил дорожного движения.

«Считаю целесообразным дополнить виртуальные приложения — сервисы аренды СИМ обязательным просмотром обучающих роликов и кратким случайным тестом на знание ПДД, без успешного прохождения которого аренда будет невозможной. Прошу Вас изучить и оценить данное предложение и в случае его поддержки принять меры по его внедрению в практическое использование», — говорится в тексте обращения.

Милонов обратил внимание на то, что, если не навести порядок в этой области, мы снова столкнёмся с увеличением количества аварий на дорогах с участием таких транспортных средств.

«Ввиду доступности сервисов не озадачиваются изучением ПДД и стремлением лучше разбираться в дорожной обстановке», — посетовал депутат.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта совместно с Государственной Думой работают над законопроектом, который ужесточит правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Среди предлагаемых мер — повышение минимального возраста для использования СИМ (с 14, 16 и 18 лет) и ограничение максимальной скорости.