В отчете ЦРУ говорится, что инопланетяне превратили 23 советских солдата в каменные столбы

Представители ЦРУ рассекретили документ, который вызывает недоумение, передает Fox News. По данным издания, в нем описывается предполагаемое нападение инопланетян на советских солдат.

По данным издания, информация о существовании отчета ЦРУ о встрече пришельцев и советских солдат впервые появилась в 2000 году. Ее опубликовали в материале, который подготовил канадский еженедельник World News и украинская газета «Голос Украины». Теперь отчет завирусился по Сети.

«Рассекреченный документ, размещенный на сайте ЦРУ, вызывает недоумение из-за утверждений о предполагаемой атаке НЛО на советские войска», — передает Fox News.

Согласно информации издания, в отчете говорится, будто корабль с инопланетянами пролетал над военной базой СССР. Советские солдаты сбили неопознанный объект. После падения инопланетного корабля из-под его обломков начали выбираться пришельцы. Очевидец происшедшего рассказывал, будто они слились воедино и озарились ярким светом. Советские солдаты, за исключением двух человек, превратились в каменные столбы.

«Инопланетяне обладают таким оружием и технологиями, которые выходят за рамки всех наших предположений. Они могут постоять за себя в случае нападения», — процитировал неназванный представитель ЦРУ в отчете.

Издание World News предположило, что описанный в отчете ЦРУ случай мог произойти в период с 1989 по 1990 год. Впервые о нем рассказали публично без упоминания подробностей в 1993 году. В отчете указано, что инопланетный корабль якобы напоминал форму тарелки. А сами инопланетяне отличались от людей большими головами и черными глазами.

Ранее сообщалось, что пилоты пассажирского самолета заметили НЛО над Москвой.