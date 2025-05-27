В отдел полиции Новосибирска доставили 19 цыган

В Октябрьском районе Новосибирска между жителями и цыганами произошла конфликтная ситуация, в которую вмешались сотрудники правоохранительных органов, сообщил atas.info.

В полиции сообщили, что узнали о конфликте из соцсетей и СМИ. В районе расположены бараки, которые местные власти собираются сносить. Граждане цыганской национальности самовольно приняли решение о заселении. Местные жители выступили против подобного соседства. В итоге между сторонами произошел конфликт. Редакция «Атас.Инфо» располагает видео потасовки. Судя по кадрам, жильцы и цыгане активно спорили. Они толкали друг друга. Граждане цыганской национальности вышли на встречу с лопатами и метлами.

По информации полиции, сотрудники ОП № 6 «Октябрьский» УМВД России по городу Новосибирску проверили бараки. Помощь в операции оказали бойцы регионального управления Росгвардии. Во вторник, 27 мая, в отделение полиции доставили 19 граждан цыганской национальности, которые самовольно заселились в аварийные помещения. В настоящее время в ситуации разбираются участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.

«По результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщил телеграм-канал ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что толпа цыган набросилась на полицейских на кладбище в Ставропольском крае.