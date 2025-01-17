В оздоровительном центре в Казани стало плохо 15 школьникам

Восемь школьников госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) из оздоровительного центра «Дуслык». Об этом проинформировала директор центра Гульнара Исламова, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Спикер уточнила, что школьников госпитализировали в связи с подозрением на пищевое отравление. По словам Исламовой, ребята почувствовали ухудшение самочувствия после обеда в столовой. Дети сообщали о головокружении, слабости и рвоте. У некоторых повысилась температура. Всего со схожими симптомами обратились 15 человек.

Гульнара Исламова отметила, что некоторых детей из казанского центра забрали родители. Госпитализация понадобилась восьми ребятам. Детям сделали ПЦР тесты. Их результаты будут готовы к вечеру 17 января. Они помогут в установлении причин отравления.

Mash Iptash сообщил, что в оздоровительном центре проживают школьники, которые прибыли из разных районов на республиканскую олимпиаду по химии. Олимпиада приостановлена. В центр прибыли представители Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от отравления в санатории под Красноярском увеличилось до 47.