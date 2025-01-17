Число пострадавших от отравления в санатории под Красноярском увеличилось до 47

Количество лиц, пострадавших от отравления в санатории «Сосновый Бор» под Красноярском, возросло до 47, из которых 10 были госпитализированы, сообщила краевая прокуратура.

Согласно имеющейся информации, другие пациенты находятся под медицинским наблюдением в самом санатории. У первых пяти обследованных был выявлен норовирус. Ведется работа по организации стационарного лечения для всех гостей, у которых обнаружены симптомы инфекции.

Ранее сообщалось, что в санатории на озере Тагарское, расположенном в южной части Красноярского края, более 30 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Причиной могла стать кишечная инфекция.

В свою очередь, в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что по факту отравления заведено уголовное производство.