В парламент Армении вызвали службу охраны из-за потасовки депутатов

В парламент Армении вызвали службу охраны из-за конфликта депутатов, который начался со словесной перепалки, сообщил Sputnik.

По данным издания, конфликт начался между спикером и депутатом от оппозиции. Спикер Национального Собрания Ален Симонян на заседании в правительстве высказал мнение, что во фракции «Айастан» активизировались внутренние споры. По его мнению, причина заключается во вмешательстве в дела партии представителей «Дашнакцутюн».

По информации издания, после заявления Симоняна слово взял представитель партии «Айастан» Гарник Даниелян. Он опроверг предположение. Следом начали высказываться другие депутаты. Постепенно словесная перепалка практически превратилась в драку.

«На видеозаписи видно, как словесная перепалка между оппозиционным депутатом Гегамом Манукяном и членом правящей фракции „Гражданский договор“ Ваге Галумяном перерастает в потасовку», — указано в материале издания Sputnik.

По данным издания, Арен Мкртчян и Нарек Григорян вели себя наиболее активно. Их пытались разнять коллеги. После неудачных попыток в зал пригласили службу охраны. Потасовка прекратилась. Всем депутатам дали 20 минут для отдыха. После паузы сессию продолжат.

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