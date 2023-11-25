В Пензе разразился скандал из-за решения установить мемориальные доски погибшим бойцам СВО

В Пензе разразился скандал из-за установки мемориальных досок на стенах школ, на которых будут нанесены портреты погибших военных СВО. Предлагалось, чтобы на здании каждого учебного заведения разместят фото выпускников, которые погибли в зоне специальной операции. Глава города Александр Басенко предложил приостановить работу в данном направлении. Депутат Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал данное решение, сообщает агентство ТАСС.

На странице в интернет-мессенджере Александр Хинштейн высказал мнение, что важнейшая государственная задача - это развитие патриотизма и оказание должного уважения военным СВО и их семьям.

«Надеюсь, что губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения нашей партии Олег Мельниченко поправит главу города и примет необходимые решения для того, чтобы справедливость восторжествовала». - написал депутат Госдумы Александр Хинштейн

Глава Пензы Александр Басенко пояснил свою позицию. Он считает, что мемориалы целесообразно устанавливать после завершения СВО. Без потерь пройти столь сложный путь не удастся. Будут гибнуть и другие бойцы, поэтому было бы логичнее после окончания СВО увековечить имена всех павших россиян, а не делать это поэтапно.

«Повторюсь, что с величайшим уважением отношусь к участникам специальной военной операции и их семьям. Мы принимаем большое количество мер по социальной поддержке, мы также ведем работу по увековечиванию памяти героев СВО», - заявил глава Пензы Александр Басенко

Александр Басенко на странице в интернет-мессенджере отметил, что в школах будут установлены уголки в память о погибших военных СВО. Во внеклассную работу давно включены занятия, на которых школьникам рассказывают о героизме наших соотечественников.

«Несколько дней назад я лично встречался с бойцами СВО, обсуждая важные для них вопросы, в решении которых может помочь муниципальная власть», - написал глава Пензы Александр Басенко

Глава Пензы уверен, что его слова были неправильно восприняты. Из цитаты взяли некоторые фразы, которые распространили авторы интернет-мессенджеров с целью привлечения внимания к своим каналам. Спикер обратился с просьбой не распространять информацию, которая не соответствует действительности.

Жены бойцов СВО из Подмосковья рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как верят в победу, ждут мужей домой и как познакомились с теми, кто теперь стали героями России.