В Перми для совершеннолетних жителей пройдет благотворительная вечеринка в стиле «Ночи мертвых»

Мероприятие, организатором которого выступает «Территория передышки», запланировано на 3 февраля. Цель — собрать средства для оказания помощи бездомным людям. Вечеринку разрешено посещать только совершеннолетним. Дети могут прийти, но в сопровождении взрослых, указано на странице в социальной сети организации.

Количество мест ограничено. Предварительно необходимо заполнить форму, указав некоторые данные. Вход платный, но каждый вносит ту сумму денег, которой располагает.

На вечеринке для гостей будут организованы различные конкурсы и мероприятия. Можно будет разбить пиньяту и сделать фото возле оборудованной зоны. Мероприятие будет сопровождать музыка пермских диджеев.

Гости смогут купить блюда национальной кухни Мексики. Предусмотрено меню для вегетарианцев. Участники вечеринки намерены 30% от вырученных средств направить для реализации благотворительных проектов, ориентированных на улучшение жизни бездомных.

У организации «Территории передышки» есть много благотворительных проектов. Деньги, которые люди будут переводить за вход, также потратят для их реализации.

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