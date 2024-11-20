Около 60 тыс. бродячих животных отловили специалисты в Крыму за семь лет

За семь лет в Республике Крым специалисты отловили почти 60 тыс. безнадзорных животных. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на главу Государственного комитета ветеринарии республики Валерия Иванова.

Уточняется, что на пожизненное содержание в приютах помещают примерно 200-240 отловленных агрессивных животных каждый год.

Отмечается, что в целом на полуострове насчитывается восемь приютов, из которых два государственных и шесть частных. Сотрудники частных приютов социализируют животных и часть из них пристраивают в руки людям.

Добавляется, что также в республике за счет системной стерилизации популяцию безнадзорных животных удалось сократить более чем на один миллион особей.

Ранее сообщалось, что отлов более пяти тысяч бездомных собак провели в Подмосковье для их стерилизации и вакцинации.