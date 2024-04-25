В Перми открыт парк на частной территории горожан

Многодетная мама Марина Коробова рассказала, что участок, на котором теперь частично находится городской сад, достался ей по наследству. Династия приватизировала участок. Здесь расположена семейная дача. Раньше родственники Марины высаживали деревья, ягодные кусты и культурные растения. Теперь такой возможности у них нет. Администрация предлагает Марине выкупить у нее землю. Женщина не согласна. Она обращается в суд с требованием вернуть ей право самостоятельно распоряжаться своим участком.

«Я 20 лет плачу налоги, плачу юристам, я не отдам землю администрации, почему я должна это сделать? Они хотят получить нашу землю за копейки, за 20 тыс. рублей за сотку! А потом ее спокойно застройщикам продадут? Нет, так не пойдет», — говорит Марина.

В таком положении оказались и многие другие жители города. Причина — несоответствие данных в документах. В 1990-е появился дачный кооператив, участки которого принадлежали заводчанам. В начале 2000-х сады на участках постоянно происходили пожары. Многие сгорели полностью. Те участки, что остались целыми, были проданы. Жительница одного из домов решила высадить цветы. Со временем проект по озеленению получил название «Сад соловьев у речки Уинка».

«Вы владеете участком земли с назначением «сад», а кто-то решил, что ваша земля должна быть «парк», и теперь вы владелец парка, здесь будет какая-то экологическая тропа. Всё решили за вас!» — негодует Марина.

Один из собственников Вадим Евдокимов рассказал Properm.ru, что борется за свой участок уже около 20 лет. Он считает, что земля пригодится для реабилитации участников СВО, которые по состоянию здоровья больше не могут выполнять боевые задания.

Ранее мы сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил завершить до конца текущей недели подготовку парков Подмосковья к лету.