В Перми создают словарь-глоссарий: войдут все термины, связанные с БПЛА

Пермский лингвист Екатерина Исаева вместе с командой специалистов работает над созданием словаря-глоссария, в который войдут основные понятия отрасли беспилотия, сообщает properm.ru .

«Терминология беспилотников появляется не с нуля, это не ноу-хау, неизвестные слова, это слова, которые формируются из других терминологических систем, во-первых, оттуда заимствуются, переходят в эту новую терминологию с какими-то изменениями, может быть, а может быть, в полном объеме. Во-вторых, здесь работает метафора. Метафора помогает из других областей заимствовать смыслы и из повседневной жизни. Зная принципы работы метафоры можно, во-первых, быстро достаточно изучить эту область и научиться ее не бояться», - рассказала лингвист Екатерина Исаева корреспонденту properm.ru

Лингвист работает над изучением терминологии беспилотных авиационных систем. На данный момент в базу вошло более 300 терминов. К концу года предполагается, что их будет уже 1000.

Ожидается, что к концу нынешнего года или к середине следующего выйдет пробная версия словаря-глоссария. Его разместят на сайте университета, в котором работает Екатерина Исаева.

К каждому термину будет объяснение на русском и английском языках. В будущем планируется давать расшифровку также на китайском. При помощи подключенного интеллектуального поиска каждый человек сможет находить любой термин даже при указании его сокращенной формы.

К исследовательской работе привлекают школьников. В рамках проектов «Сириус. Лето» и «Академия первых» ребята делятся своими знаниями и участвуют в анализе истории появления терминов.

Лингвист рассказала, что язык и программирование тесно связаны друг с другом. Специалисты данных направлений могут сотрудничать и выпускать качественные продукты для общего пользования населений.

Екатерина Исаева рассказала, что ей очень интересно с людьми, которые конструируют беспилотники. Они увлечены данным процессом, что вызывает уважение.

Ранее эксперт Викрам Миттал высказал мнение, что беспилотники в зоне боевых действий – это главное оружие в современном мире.