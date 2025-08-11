В Перми за 40 млн руб. продают истребитель МиГ-29
Фото: [Медиасток.рф]
На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже арт-объекта с настоящим фронтовым истребителем МиГ‑29, сообщил properm.ru.
По информации издания, арт-объект расположен в Перми. Автор объявления готов продать его за 40 млн руб. При необходимости он может дать рекомендации по установке списанного истребителя в черте населенного пункта. По запросу могут предоставить эскизный проект инсталляции.
По данным издания, борт установлен в утопленную полусферическую бетонную чашу. Автор объявления отметил, что самолет размещен таким образом, что виден с разных ракурсов. Локация мотивирует зрителей подойти ближе, чтобы внимательно рассмотреть арт-объект. Истребитель будто бы висит над зрителями. Самолет установлен носом вниз, c креном и тангажем.
