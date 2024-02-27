В Перми запустят новый экскурсионный маршрут, посвященный любви

В Перми 1 и 8 марта пройдут экскурсии, во время которых гид расскажет о невероятных любовных историях жителей города, сообщает properm.ru .

Стоимость экскурсии — 600 рублей. Желающие смогут прокатиться по городу на трамвае в вечернее время. Время поездки — два часа. Будет сделано несколько остановок. На Соборной площади открывается невероятный вид на набережную Камы. Отдыхающие смогут полюбоваться местностью и сделать памятные фото. Второй раз путешественникам предложат прогуляться по парку имени Горького. Времени хватит, чтобы при желании прокатиться на аттракционах. В парке установлено большое колесо обозрения, с которого виден весь город.

Во время поездки гиды будут рассказывать о необычных и проникновенных историях любви горожан, которые проживали в Перми в разные исторические эпохи. Экскурсия «Пермь вечерняя. Истории о любви» приурочена 300-летию города. Истории позволят посмотреть на Пермь по-новому.

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