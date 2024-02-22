Эксперт Клевицкая рассказала о преимуществах автобусных туров

Специалист в области туризма и гостеприимства Мария Клевицкая рассказала RuNews24.ru , что поездки на туравтобусах стали не такими популярными, однако имеют множество преимуществ.

Больше всего на автобусах удобнее путешествовать школьникам и пожилым людям. Подростки заинтересованы в таких турах меньше всего, хотя и для них это могло бы стать полезным опытом.

«Молодежь и среднее поколение предпочитают путешествовать на автомобиле или каршеринге, дополняя свой маршрут экскурсиями в определенных местах. Это оправдано с точки зрения большей мобильности и гибкости при организации маршрута. А с развитием сети скоростных железных дорог спрос на автобусные туры будет только снижаться», — сказала Мария Клевицкая.

Однако эксперт призвала всех обратить внимание на автобусные туры, так как это доступно, удобно для поездок в соседние города и области, а также познавательно. В большинстве туров участвует гид, который может рассказать много нового. Минусами можно назвать высокий трафик в городах, длительность поездки и утомляемость.

Ранее сообщалось, что туристы пожаловались на эпидемию денге на Шри-Ланке, однако не обращались за помощью к спецагенство.