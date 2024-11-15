В мэрии Перми не проинформированы о пассажирке, которой в глаз попал осколок

В социальных сетях появилась информация, что вечером 14 ноября в пермском автобусе лопнуло стекло. Осколок попал в глаз пассажирке. В мэрии уточнили, что информация о пострадавшей женщине не поступала, сообщил properm.ru.

В пермском дептрансе корреспонденту Properm.ru пояснили, что транспортное средство сошло с линии по причине поломки. Ведомство не было своевременно проинформировано о происшедшем. В мэрии рассказали, что данные о пострадавшей переданы не были.

«Информации о состоянии девушки нет, к сожалению», — отметили Properm.ru в мэрии.

В мэрии рассказали об алгоритме действий в случае любой непредвиденной ситуации во время передвижения на общественном транспорте. В первую очередь следует проинформировать водителя. Он обязан остановить транспортное средство и передать данные диспетчеру. На место происшествия вызывают экстренные службы, которые окажут необходимую помощь пострадавшим. Все пассажиры городского транспорта застрахованы, сообщили в мэрии. Информацию о получении выплат предоставляет перевозчик.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и трое пострадали в жутком ДТП в Свердловской области.