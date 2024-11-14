Пять человек погибли и трое пострадали в жутком ДТП в Свердловской области

Управление ГИБДД по Свердловской области в своем Telegram-канале проинформировало о смертельной автоаварии, произошедшей в ночь на четверг, 14 ноября, недалеко от Волчанска на 48-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель.

В результате столкновения иномарки Kia и бортового автофургона «Газель» три женщины и двое мужчин скончались до приезда медиков. В настоящее время их личности устанавливают приезжавшие на место правоохранители. Также есть пострадавшие.

«Водитель и два пассажира мужчины, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Причины столкновения, а также кто из водителей спровоцировал аварию, не уточняется. В настоящее время выясняются все подробности смертельного ДТП. Сообщается, что проезд по направлению к Североуральску на указанном участке временно ограничен.

Ранее мы писали, что в смертельном ДТП с автобусом в подмосковном Домодедове погиб водитель машины, два пассажира были ранены.