В Пермском крае школьницу выгнали из автобуса

В России действует закон о запрете высадки несовершеннолетних из общественного транспорта. Однако в некоторых регионах продолжают нарушать права детей. Так, в поселке Пермского края из автобуса выгнали десятилетнюю девочку, сообщает properm.ru .

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и разобраться в ситуации. Согласно предварительным данным, школьница оплатила проезд картой. Оплата не прошла из-за отсутствия средств. Кондуктор потребовала, чтобы юная пассажирка оплатила проезд наличными. Денег у ребенка не было. Тогда, по словам очевидцев, кондуктор призвала ребенка покинуть автобус.

Инцидент произошел 15 марта на рейсе Пермь — ЗАТО Звездный. Контроль за расследование инцидента взял руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин.

Ранее мы сообщали, что водитель автобуса Мострансавто вернул пассажиру рюкзак с 500 тысячами рублей и документами. Добросовестный водитель Артем признался, что пассажиры часто забывают вещи. Связаться с владельцами «потеряшек» часто сложно.