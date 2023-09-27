В Пермском крае заключенные колонии «Белый Лебедь» просят отправить их в зону СВО

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко навестил заключенных в колонии «Белый Лебедь» (Соликамск), которые рассказывают о желании отправиться в зону СВО, сообщает properm.ru .

В колонии находятся те заключенные, которым назначено пожизненное отбывание наказания. Игорь Сапко отметил, что условия нахождения людей приемлемые. Нарушений не зафиксировано: чистые помещения, нет физического насилия со стороны сотрудников колонии. Но есть и ряд проблем, о которых рассказали сами заключенные.

«Вопросов много: от личных до бытовых, в том числе ассортимента в местном магазине (не хватает яблок, сухофруктов и консервов)», - рассказал Игорь Сапко

Уполномоченный по правам человека рассказал, что многие заключенные просят разрешить им отправиться в зону СВО. Это очень непростой вопрос, признался Игорь Сапко. Необходимо конструктивное обсуждение.

Заключенные в зоне СВО героически сражаются за то, чтобы были достигнуты поставленные президентом цели спецоперации, но есть ряд нюансов. Иногда заключенных помиловали после совершения тяжких преступлений. Так, Дмитрий Зеленский с ноября 2022 года находится в зоне СВО.

До этого времени мужчина убил девушку, с которой встречался. Пермячка в негативной тональности высказала мнение о товарище теперь уже военного СВО. Мужчина убил, а потом по кусочкам перемолол тело женщины в мясорубке.

Ранее читатель «Проспекта Мира» рассказал, как убийца его друга отправился в зону СВО в качестве военного ЧВК «Вагнер». После завершения действия контракта мужчина живет полноценной мирной жизнью, но друг убитого считает это несправедливым.