В Пермском зоопарке рассказали, опасаются ли кражи кенгуру

На протяжении недели из российских зоопарков Ярославской и Калужской областей похитили трех кенгурят. В Пермском зоопарке рассказали, не было ли попыток украсть животных, сообщил properm.ru.

Редкие рыжие кенгуру Рон и Джинни стали обитателя зоопарка летом 2024 года. Животных назвали в честь героев из «Гарри Поттера». Сумчатые хорошо адаптировались. Они обитают в клетке на улице. Ближайшие соседи — гималайские тары.

Пермский зоопарк один из трех на территории России, где обитают взрослые рыжие кенгуру. Сотрудники рассказали, что после недавних инцидентов следят более тщательно за своими подопечными. На данный момент вблизи клеток с кенгуру подозрительных людей не замечали.

Канал Mash опубликовал фоторобот подозреваемого в краже. Это молодой человек. Ориентировки разослали в школьные учреждения. Именно его замечали в зоопарке в Калуге и Ярославле, где вскоре после дневного визита посетителя были украдены кенгуру. Зоопарки находятся в 500 км друг от друга. Сотрудники написали заявление в полицию. Согласно предварительной версии, малышей украли для помещения в частный зоопарк. Ведутся активные поиски.

Ранее сообщалось, что на Камчатке более 30 человек спасали четырех застрявших на мели косаток.