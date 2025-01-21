В пермском зоопарке рассказали, почему медведи не могут переехать в новые вольеры

В пресс-службе краевого Минкульта рассказали, что медведи смогут переехать в новые вольеры, подготовленные для хищников в пермском зоопарке, после выхода из спячки, сообщил properm.ru.

В ведомстве отметили, что в новый зоопарк на Нагорном уже переселились альпака, горные козлы, як, муфлон, лошади, овцы, домашние козы и белоплечие орланы. Каждое животное переезжает по мере готовности вольера. Помещение необходимо не просто благоустроить, но и пройти все этапы лицензирования.

В ведомстве обратили внимание на то, что транспортировка зверей может негативно отразиться на их самочувствии. Перед переселением в новые вольеры специалисты учитывают физические особенности зверей. Например, осуществлять переезд хищников на данный период времени не рекомендовано из-за их особенностей организма.

«Так, например, переезд бурых медведей можно осуществлять только после их выхода из спячки», — рассказали Properm.ru в пресс-службе краевого Минкульта.

Издание сообщило, что для посетителей зоопарк откроют в 2025 году. В настоящее время организация получает необходимые лицензии. При выявлении некоторых замечаний, оперативно устраняет их. Точные сроки открытия в Минкульте не сообщают.

Ранее сообщалось, что в Минприроды призвали россиян быть аккуратными вблизи лесов из-за возможного раннего выхода из спячки медведей в период аномально ранней оттепели.