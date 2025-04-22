В Первоуральске детям на переменах в школах бесплатно раздают вейпы

Депутат свердловского Заксобрания Алексей Дронов после отчета уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова проинформировал, что в Первоуральске детям бесплатно раздают вейпы в стенах школы, сообщил «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Согласно данным отчета, дети могут попробовать вейпы на переменах. Приборы раздают бесплатно, а потом предлагают их же приобрести. Покупателями становятся школьники в возрасте от 10 лет. По словам депутата, купить смесь для вейпов несложно. На территории города есть много торговых точек, названия которых у Алексея Дронова вызывают опасения. Например, «Анархия», «Травка» и «Подонки».

«В Первоуральске создана устойчивая сеть распространения вейпов для несовершеннолетних», — отметил депутат.

Депутат обратил внимание, что в регионе проводят профилактические беседы. По мнению Дронова, этих мер недостаточно. Так, в докладе только 4% обращений связаны с вопросами охраны здоровья детей. По мнению депутата, данные не отражают реальной ситуации.

Игорь Мороков рассказал, что на территории региона на регулярной основе проводят рейды с целью выявления фактов курения несовершеннолетними. Их инициируют различные общественные организации. Он заверил, что вопросу будут уделять более бдительное внимание.

Ранее сообщалось, что двое подростков в Кировской области попали в больницу из-за курения вейпов.