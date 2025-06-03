Дети в Подмосковье пытались повредить обелиск «Воин-освободитель»

Телеканал РЕН ТВ сообщил об инциденте в подмосковных Мытищах, где группа детей предприняла попытку повредить имена, выгравированные на обелиске «Воин-освободитель».

Согласно информации телеканала, городские камеры видеонаблюдения зафиксировали, как дети, находясь под присмотром взрослого человека, забираются на монумент, вытаптывают прилегающую территорию и пытаются нанести ущерб памятнику.

В социальных сетях пользователи предположили, что в рамках гарантийных обязательств компания-подрядчик сможет изготовить и установить новые таблички с именами взамен поврежденных. В связи с данным происшествием было инициировано уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Таллине задержали несовершеннолетних вандалов, осквернивших памятник «Бронзовый солдат».