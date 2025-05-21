В Петербурге пока ни один ребенок из семьи мигрантов не сдал экзамен для приема в школу

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина во время выступления перед законодательным собранием проинформировала, что на данный момент ни один ребенок из семей мигрантов не смог сдать экзамен для поступления в первый класс, сообщил ТАСС.

Ирина Потехина рассказала, что предпринимали попытки сдачи экзамена два дошкольника. Они не смогли справиться с выполнением предложенных заданий. Заявки подавали на 14 детей, но в назначенный день родители и их дети не пришли. Вице-губернатор назвала причины низкой явки — у совершеннолетних иностранных граждан нет юридического основания для нахождения на территории РФ или есть проблемы с документами.

«У нас самый горячий будет август, мы ожидаем, что именно в августе пойдет основной поток», — сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

Вице-губернатор рассказала, что у детей мигрантов есть право пересдать экзамен. Им предоставляется три месяца. По мнению Потехиной, за этот период можно постараться улучшить свои знания по русскому языку. Она добавила, что сотрудничает со специалистами из комитета по межнациональным отношениям. Город будет находить способ, как помочь детям мигрантов.

Ранее стало известно о том, что школы обяжут отправлять в МВД сведения о несдаче теста детьми мигрантов.