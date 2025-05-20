Стало известно о том, что школы обяжут отправлять в МВД сведения о несдаче теста детьми мигрантов

Российские школы будут передавать в МВД сведения о несдаче детьми мигрантов теста на знание русского языка, а в случае отсутствия необходимой реакции родителей к ним могут применить соответствующие российскому законодательству меры. Как сообщило РИА Новости, об этом руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил на полях ПМЮФ.

По словам Музаева, если тест был провален, это не окончательный приговор, и в учебное заведение попасть реально. При этом следует выполнить необходимый алгоритм действий.

«Механизм следующий — если у них не отпало желание все же попасть в школу, то в течение трех месяцев за свой счет они должны как родители обучить ребенка, найти курсы, у них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями», — сказал Музаев.

Кроме того он добавил, что если и три месяца спустя школьник не сможет сдать тест, то МВД необходимо принять меры не по отношению к ребенку, а к взрослому за игнорирование родительских обязательств.

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