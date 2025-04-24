В Петербурге после долгих мучений школьница умерла от последствий гриппа типа А

Десятилетняя школьница из Петербурга скончалась от последствий гриппа типа А, сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, на протяжении нескольких дней девочка страдала от тяжелых последствий гриппа типа А, который эксперты называют одним из самых агрессивных. Родители помогали школьнице пережить болезнь, но состояние не стабилизировалось. Телеграм-канал SHOT сообщил, что у школьницы на протяжении нескольких дней держалась температура 39,3 градуса. Сбить ее медицинскими препаратами не получалось.

«Школьница билась в лихорадке, мучалась от жара и переставала дышать», — сообщил Mash на Мойке.

По информации канала Mash, родители вызвали скорую помощь в вечер, когда ребенок перестал дышать. Они самостоятельно провели сердечно-легочную реанимацию. Медики прибыли оперативно и также пытались спасти школьницу. Специалисты доставили ребенка в критическом состоянии в больницу Раухфуса. Школьница скончалась через 1,5 часа после вызова скорой помощи, уточнил SHOT.

Ранее сообщалось, что в России отмечена повышенная заболеваемость гриппом типа В.