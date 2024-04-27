В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому — источник РИА Новостей

Источник РИА Новостей сообщает, что в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга умер подросток, которому мама еще дома сделала укол для повышения гемоглобина.

Состояние ребенка, когда его привезли в больницу, оценивалось медиками как крайне тяжелое. У подростка 2009 года рождения зафиксировали клиническую смерть.

Мама рассказала, что юноша жаловался на работу ЖКТ. Лабораторные анализы показали, что у подростка был низкий уровень гемоглобина. Подобные обострения болезней желудка и кишечника происходили каждый год. Нынешней весной женщина решила лечить сына самостоятельно.

Мать давала ребенку лекарство, которое повышает уровень гемоглобина. Сначала его состояние улучшилось. Ситуация резко изменилась 26 апреля.

«Матерью была вызвана скорая помощь, до приезда которой женщина ввела несовершеннолетнему внутримышечно препарат, повышающий гемоглобин, после чего у ребенка закатились глаза», — сообщил собеседник агентства.

Проведенные реанимационные мероприятия не спасли подростка. Он скончался в больнице.

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