В Асбесте мальчик умер на уроке физкультуры

В одной из школ Асбеста Свердловской области во время урока физкультуры скончался учащийся восьмого класса. Данная информация появилась на официальной странице региональной прокуратуры.

Исходя из предварительных данных, школьник пробежал один круг по периметру спортзала, после чего его самочувствие ухудшилось. Ребенок сначала сел на лавочку, после чего упал и оказался без сознания. Несовершеннолетнего пытались привести в чувство реаниматологи, но их попытка оказалась тщетной, и мальчик скончался. Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, как быстро погибшему в учебном учреждении оказали первую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Причина смерти будет установлена после вскрытия.

Ранее мы писали о том, что в Московской области следственный комитет инициировал возбуждение уголовного дело после того, как в детском саду воспитательница избила ребенка.