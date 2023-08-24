В Петрозаводске дети устроили представление трюков посреди проезжей части

Пользователи социальных сетей выложили в сеть видео, на котором дети пересекают проезжую часть на самокатах, нарушая все правила движения. Инцидент произошел в Петрозаводске, сообщает karelinform.ru .

На видео видно, как двое ребят подъезжают к проезжей части. Один тормозит и смотрит, можно ли переехать дорогу. Второй выезжает на проезжую часть и начинает кружиться на самокате. Такой трюк он повторил несколько раз на разных участках дороги.

В итоге ребята начали переезжать дорогу. Было видно, что машина ехала быстро, и водитель начал экстренно сбавлять скорость. На данном месте дороги нет ни светофора, ни зебры.

Очевидец происшедшего прокомментировал видео с просьбой рассказать этим детям, как правильно переходить дорогу. В городе уже был похожий случай. На камеру уличного наблюдения попал инцидент, когда ребята на самокатах нарушали правила дорожного движения. Внедорожник на скорости пронесся практически возле одного из мальчиков.

Ранее в Екатеринбурге по проезжей части катались маленькие дети. Прохожих удивляло то, что ребята были без присмотра взрослых и без одежды.