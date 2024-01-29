В Петрозаводске эвакуировали пациентов из-за сообщения о минировании больницы

Неизвестные сообщили о минировании одной из крупных больниц в Петрозаводске. Информация оказалась ложной, сообщает ИА «Карелинформ» .

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые действовали согласно служебной инструкции. Всех, кто находился в этот момент в здании БСМП, эвакуировали. Представители силовых структур в сопровождении обученной собаки совершили обход всех помещений. Очевидцы выкладывали фото, как возле здания стояла толпа людей, ожидая завершения проверки.

В здании больницы взрывоопасные предметы найдены не были. Сотрудники БСМП смогли вернуться к выполнению своих рабочих обязанностей.

В Петрозаводске в этот же день неизвестные назвали еще один объект, который также заминирован — кооперативный техникум. Студенты перешли на дистанционную форму обучения. Подозрительных предметов также не обнаружили.

Ранее в Красноярске неизвестный сообщал о минировании школ. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что ложную информацию распространял школьник. Ведется проверка. Юрист Алла Георгиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в каком случае несовершеннолетний может не понести наказание за свой поступок.