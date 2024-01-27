«Вред придется компенсировать»: школьника из Красноярска могут посадить в тюрьму за фейковый теракт

Полиция подозревает ученика одной из школ в Красноярске в ложных сообщениях о теракте. Предполагается, что мальчик рассылал анонимные сообщения в родительские чаты.

Правоохранительные органы проверили информацию, следов подготовки террористического акта не обнаружили, зато определили аккаунт, с которого отправлялись сообщения, и его предполагаемого владельца. У школьника изъяты смартфон и компьютер для проверки, сообщают РИА Новости.

Юрист Алла Георгиева рассказала, что грозит юному красноярцу, если подозрения следователей подтвердятся.

«За ложную информацию о теракте наступает уголовная ответственность. Максимальное наказание по статье 207 УК РФ предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Возраст, с которого наступает ответственность по упомянутой статье, составляет 14 лет. Поэтому, объяснила эксперт, если школьник не достиг такого возраста, его поступок останется безнаказанной «шуткой».

«Однако, если кому-то фейковые сообщения о теракте нанесли ущерб, подозреваемого не спасет даже возраст меньше 14 лет. Вред придется компенсировать его родителям», — предупредила Георгиева.

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