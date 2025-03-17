В Петрозаводске машина скорой помощи застряла в сугробе: горожане проходили мимо

Жительница Петрозаводска стала свидетельницей, как машина скорой помощи застряла в сугробе. В соцсети она рассказала о реакции горожан на инцидент, сообщил karelinform.ru.

Женщина предоставила фото для пользователей соцсетей. Она рассказала, что машина забуксовала в воскресенье, 16 марта. Очевидица сделала фотографии из окон своей квартиры. По ее словам, некоторые мужчины проходили мимо и не останавливались, чтобы помочь водителю автомобиля.

По словам женщины, прохожих, которые не оказали помощь, было немного. Большая часть горожан останавливались и не оставались равнодушными к проблеме. В итоге мужчины вытолкали автомобиль. Женщина обратила внимание, что в сугробе застрял реанимобиль.

Автор поста поблагодарила каждого горожанина, который помог водителю скорой помощи вытолкать автомобиль.

«Спасибо мужчинам, которые не проходили мимо, как некоторые», — написала женщина.

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