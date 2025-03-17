Участник операции «Труба» («Поток») в Судже Курской области Евгений Зайцев получил тяжелое отравление и сейчас находится в госпитале. Об этом сообщила мать российского бойца Лариса Хаитова в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Тюльпан.ку — Новости. Кунашакский район. Кунашак».

Соседи и друзья Зайцева активно поддерживают его в это трудное время и желают скорейшего выздоровления. Местные жители называют его героем за проявленный мужество и участие в операции, которая стала значимым прорывом ВС РФ в Курской области.

В операции «Труба» также участвовал Денис Хусаинов из Кунашакского района. Он был одним из первых, кто вышел из трубы газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». После выполнения задания ему также потребовалась госпитализация, однако боец уже восстановился.

Операция «Труба», которая заняла неделю, помогла российским войскам добиться значительного успеха в Судже и разгромить тыл украинской армии. В ней принимали участие почти 800 военнослужащих ВС РФ.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что операция «Поток» в Судже войдет в историю и кино.