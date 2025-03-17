Боец, участвовавший в операции «Труба» в Судже, попал с отравлением в госпиталь
Участник операции «Труба» в Судже Зайцев получил тяжелое отравление
Фото: [flickr.com]
Участник операции «Труба» («Поток») в Судже Курской области Евгений Зайцев получил тяжелое отравление и сейчас находится в госпитале. Об этом сообщила мать российского бойца Лариса Хаитова в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Тюльпан.ку — Новости. Кунашакский район. Кунашак».
Соседи и друзья Зайцева активно поддерживают его в это трудное время и желают скорейшего выздоровления. Местные жители называют его героем за проявленный мужество и участие в операции, которая стала значимым прорывом ВС РФ в Курской области.
В операции «Труба» также участвовал Денис Хусаинов из Кунашакского района. Он был одним из первых, кто вышел из трубы газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». После выполнения задания ему также потребовалась госпитализация, однако боец уже восстановился.
Операция «Труба», которая заняла неделю, помогла российским войскам добиться значительного успеха в Судже и разгромить тыл украинской армии. В ней принимали участие почти 800 военнослужащих ВС РФ.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что операция «Поток» в Судже войдет в историю и кино.