В Петрозаводске скорая помощь проехала мимо женщины, которая упала посреди проезжей части
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
В Петрозаводске пожилая женщина упала на зебре, когда переходила улицу. Горожане помогали пенсионерке. Мимо проезжала машина скорой помощи, которая не остановилась узнать, что произошло, сообщает karelinform.ru.
Камеры уличного инцидента зафиксировали момент падения пожилой женщины. Она переходила дорогу на зебре, где установлен светофор. Видно, что пенсионерке было очень тяжело передвигаться.
Женщина шла очень медленно, помогая себе палочкой. В один момент она упала на бок и лежала первые секунды без движения. Неравнодушные жители подбежали к женщине. Кто-то выбегал из машины, кто-то подходил с улицы.
Жители в социальных сетях написали, что с женщиной все хорошо. Ей помогли подняться, и она пошла дальше. Горожане обратились с призывом.
«Помогайте переходить бабушкам дорогу!», — написали пользователи в социальных сетях
В момент, когда женщину окружила толпа людей, мимо проезжала машина скорой помощи без сигнала о срочном выезде. Медики не остановились. Инцидент произошел 5 сентября на центральной улице города.
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