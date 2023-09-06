В Петрозаводске скорая помощь проехала мимо женщины, которая упала посреди проезжей части

В Петрозаводске пожилая женщина упала на зебре, когда переходила улицу. Горожане помогали пенсионерке. Мимо проезжала машина скорой помощи, которая не остановилась узнать, что произошло, сообщает karelinform.ru .

Камеры уличного инцидента зафиксировали момент падения пожилой женщины. Она переходила дорогу на зебре, где установлен светофор. Видно, что пенсионерке было очень тяжело передвигаться.

Женщина шла очень медленно, помогая себе палочкой. В один момент она упала на бок и лежала первые секунды без движения. Неравнодушные жители подбежали к женщине. Кто-то выбегал из машины, кто-то подходил с улицы.

Жители в социальных сетях написали, что с женщиной все хорошо. Ей помогли подняться, и она пошла дальше. Горожане обратились с призывом.

«Помогайте переходить бабушкам дорогу!», — написали пользователи в социальных сетях

В момент, когда женщину окружила толпа людей, мимо проезжала машина скорой помощи без сигнала о срочном выезде. Медики не остановились. Инцидент произошел 5 сентября на центральной улице города.

Ранее стало известно о ДТП в Подмосковье, в котором погибло двое сотрудников МВД. Служебный автомобиль столкнулся с большегрузом.