В Подмосковье буйный мужчина превратил жизнь соседей в ад: рекомендации юриста

Жители дома № 7 по улице Белаброва в Дмитрове обсуждают в соцсетях поведение соседа. По их словам, горожанин ведет разгульный образ жизни, приглашает в гости людей, употребляющих запрещенные препараты, не убирает в квартире. Дмитровский юрист Анна Козлова рассказала REGIONS, как правильно поступать соседям в случае неадекватного поведения жильцов.

По информации пользователей соцсетей, конфликтного соседа регулярно посещает ППС. Сотрудников приглашают из-за шума. Антисанитария в квартире приводит к появлению различных насекомых, в том числе тараканов. Они вылазят в подъезд.

«Прошу, пожалуйста, решите эту проблему! Мы страдаем, а человек просто портит нам жизнь!» — говорится в сообщении жильцов.

Юрист Анна Козлова рассказала, что у жильцов есть все основания для обращения в Роспотребнадзор, полицию и даже суд. Эксперт советует горожанам письменно фиксировать нарушения. Например, вести дневник. В него можно записывать информацию о каждом инциденте с указанием даты. Кроме того, стоит собирать подписи жильцов, фиксировать конфликтные ситуации на видео и аудио. Юрист также напомнила, что в Московской области действует Закон № 107/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан».

«За первое нарушение — предупреждение или штраф от 1 до 3 тыс. руб. При повторных нарушениях — до 5 тыс. А если в квартире подтверждена антисанитария, незаконное проживание посторонних или распространение наркотиков — вопрос может дойти до лишения права пользования жилым помещением через суд», — резюмировала Козлова.

В случае опасных ситуаций жителям настоятельно рекомендуют обращаться в полицию (102) и ЕДДС (112).

Ранее сообщалось, что юрист предупредил о риске конфликтов в семьях из-за оплаты домашних обязанностей.