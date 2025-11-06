Юрист предупредил о риске конфликтов в семьях из-за оплаты домашних обязанностей

Инициатива о выплате заработной платы за ведение домашнего хозяйства может спровоцировать рост конфликтов в российских семьях. Как заявил юрист Иван Курбаков в интервью NEWS.ru, монетизация семейных обязанностей способна привести к разрушению традиционных ценностей и увеличению количества разводов, превращая брак в подобие коммерческого предприятия.

Эксперт пояснил, что юридическое закрепление оплаты домашнего труда создаст опасный прецедент, когда супруги начнут вести строгий учет взаимных обязательств. Это не только породит почву для манипуляций и шантажа, но и может привести к судебным разбирательствам по поводу неоплаченных бытовых услуг, что подтверждается негативной практикой в некоторых зарубежных странах.

Последствием такой инициативы станет трансформация семейных отношений, где любовь и взаимопомощь уступят место коммерческим расчетам. По мнению юриста, современное российское законодательство и так гарантирует женщинам равные возможности для профессиональной реализации, а ведение домашнего хозяйства следует рассматривать как естественный вклад в благополучие семьи, а не как услугу, подлежащую обязательной оплате.

Он подчеркнул, что итогом возможного принятия подобных мер может стать подрыв основ семейного института. Вместо решения социальных вопросов монетарный подход к семейным обязанностям способен усугубить существующие проблемы, разрушив доверие между супругами и превратив семью в площадку для финансовых споров.

Ранее сообщалось, что женам предложили официальную зарплату за домашний труд.