В Подмосковье началась церемония прощания с медиком подразделения «Эспаньола»

В Московской области проходит прощание с военным медиком из добровольческой бригады «Эспаньола» Иваном Демидовым, сообщило издание URA.RU.

По данным издания, траурная церемония проходит в Николо-Архангельском крематории. Проститься с военным медиком пришли представители общественных организаций, волонтеры, сослуживцы. На мероприятии присутствует более сотни человек.

По информации издания, родные исполнят просьбу погибшего. Он хотел, чтобы его тело кремировали. Прах завещал похоронить по славянским обычаям. Друзья покойного подтвердили, что Иван Демидов просил именно таким способом поступить с его телом.

По данным издания, военный медик с позывным Доктор Ботокс принимал участие в зоне СВО. Он бывал на многих направлениях, где успешно выполнял свои обязанности. Так, находился в Мариуполе во время освобождения завода «Азовсталь», возле Авдеевки, Угледара и Артемовска, когда вблизи населенных пунктов шли ожесточенные бои.

Ранее сообщалось, что в Курской области погиб майор Тибилов, награжденный ранее «Золотой звездой» Героя России.