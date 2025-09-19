В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В пятницу, 19 сентября, на большей части территории Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском и Волоколамском лесничествах — I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 20 сентября, на большей части территории региона спрогнозировали I класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском и Талдомском лесничествах — III класс, в Звенигородском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Шатурском — IV класс. В воскресенье, 21 сентября, на большей части территории области ожидается II класс.

Температура воздуха днем в этот период составит +13–21°C, ночью — +8–12°C. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, возможны кратковременные дожди.

