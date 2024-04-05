Жительница Ленинградской области пойдет под суд за попытку столкнуть под электричку двух девушек

Женщина в нетрезвом виде попыталась столкнуть под пригородный электропоезд двух несовершеннолетних девочек. За это на нее завели уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление следственного управления СК РФ на транспорте.

Инцидент произошел 16 марта на железнодорожной станции Саблино, которая находится в Тосненском районе Ленинградской области.

«Женщина в состоянии алкогольного опьянения толкнула с платформы под движущийся электропоезд двух несовершеннолетних девушек», - указали правоохранители.

Преступление предотвратил 17-летний парень, который не дал погибнуть потерпевшим. Злоумышленница после этого напала на юношу и ударила его по лицу, а также начала нецензурно выражаться. Позже ее задержали. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и покушении на убийство двух лиц. Уже установлено, что женщина уже не раз привлекалась к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что 21-летний мужчина убил свою 17-летнюю племянницу в Ленинградской области. Он сначала столкнул ее с насыпи, после чего она ударилась головой и потеряла сознание. Затем мужчина хладнокровно добил ее.