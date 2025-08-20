В Подмосковье задержали уклониста от службы в армии из Уфы

В Уфе в виде заключения под стражу избрана мера пресечения для уклониста от прохождения военной службы, сообщил mkset.ru со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда.

По информации ведомства, 20-летний житель Уфы предоставил в военкомат справку об обучении в вузе. Это стало основанием для отсрочки от службы в армии. Позже выяснилось, что горожанин предоставил ненастоящий документ. Молодой человек приобрел справку в 2024 году. Он не числился в списках студентов. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто оказал ему подобную услугу. В военкомат липовый студент не являлся, несмотря на получение повестки. Данное требование он игнорировал неоднократно.

По данным ведомства, молодой человек пытался скрыться на территории Московской области, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время постановление районного суда Уфы в законную силу не вступило. Об избрании меры пресечения в виде ареста ходатайствовал прокурор.

«Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 2 суток, т. е. до 18 сентября 2025 года», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в попытке скрыться от мобилизации украинцы на электросамокатах пытались добраться до Словакии.