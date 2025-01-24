В подмосковной частной клинике во время операции умерла пациентка

В Подольске пациентка частной клиники скончалась в реанимации. Состояние женщины ухудшилось во время плановой операции по удалению грыжи, сообщил SHOT.

По данным канала, женщина обратилась с жалобами в частный медицинский центр «Жемчужина Подолья». Проблемы со здоровьем появились в 2018 году. С тех пор женщина чувствовала боли в спине. Периодически боль была настолько сильной, что горожанка ощущала онемение в области ноги. После очередного приступа она решила обратиться в больницу.

По данным SHOT, специалисты частной клиники обследовали женщину. Медики диагностировали межпозвоночную грыжу и рекомендовали 50-летней пациентке согласиться на операцию. Противопоказания для хирургического вмешательства отсутствовали.

«Накануне утром ей начали удалять грыжу, спустя два часа состояние Светланы стало резко ухудшаться», — сообщил SHOT.

По данным канала, пациентка умерла в реанимации, где провела несколько часов. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах смерти женщины. Росздравнадзор также проверит обстоятельства гибели пациентки, сообщило РИА Новости.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит обстоятельства этого инцидента», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что иностранка едва не скончалась в московской клинике из-за популярной операции.