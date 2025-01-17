Иностранка едва не скончалась в московской клинике из-за популярной операции

Норвежская гражданка пережила серьезные осложнения и едва не умерла после операции в клинике Тимура Хайдарова, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Mash.

Операцию, по предварительным данным, проводил неквалифицированный сотрудник. Девушка хотела убрать лишний жир за счет операции по липосакции и отдала за это 1 300 000 рублей. Вместо качественного результата пациентка получила серьезные осложнения: нагноение раны, инфекцию и расхождение швов. Рану норвежка показала в соцсетях под цензурой, но даже она дает представления о том, насколько оказались неприятными последствия операции.

Пострадавшая также отметила, что находится в невыгодном положении. Дело в том, что в клинике ей не предоставили подтверждающих оплату документов. Однако это не помешало на основании жалобы пациенты возбудить два уголовных дела о нарушении безопасности услуг и уклонении от налогов в крупном размере.

Примечательно, что по данным канала, клиника в Москве не работала три месяца. Ее закрывали из-за смерти пациента. Однако сейчас частное учреждение осуществляет деятельность.

Ранее сообщалось, что операция по удалению жира закончилась трагедией в Дагестане.