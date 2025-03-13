В поликлиниках Нижнего Тагила ввели запрет на прием здоровых детей

В пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила проинформировали, что в больнице установлен запрет на прием здоровых детей, сообщил TagilCity.ru. Данная мера вынужденная и временная.

В пресс-службе сообщили, что в последнее время в городе фиксируется рост заболевших детей. У юных горожан преимущественно диагностируют грипп и ОРВИ. В больнице добавили, что поступают таким образом каждый год. Цель — снизить нагрузку на медиков, решить проблему с длительным ожиданием пациентов в очередях и не допустить контактирование зараженных детей со здоровыми.

«Эта мера позволит уменьшить риски перекрестного заражения пациентов», — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.

По данным издания, родителей информируют об отмене приемов. В частности, в поликлинике развешаны листовки с актуальной информацией о датах приема участковых врачей. Жители надеются, что решение повлияет на очереди, которые, по их словам, в настоящее время огромные.

Тагильчанка Валерия рассказала, что была вынуждена обратиться в городскую больницу в среду, 12 марта. Талон в регистратуре не выдали, потому что обращение было первичным. Вместе с ребенком женщина просидела у двери кабинета 1,5 часа. В поликлинику тагильчанка пришла в 17:00.

«Некоторые люди говорили, что и по три часа ждут приема», — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Валерия.

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