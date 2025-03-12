Весенняя эпидемия гриппа: кто в группе риска

Весной учащаются случаи заболевания сезонными простудами, в том числе гриппом. Лучшим способом обезопасить себя от возможных последствий является вакцинация. О том, кто находится в зоне риска и какие осложнения может вызывать сезонный грипп, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач домодедовской больницы Андрей Осипов.

По его словам, особенно опасным грипп может быть для детей, но в группу риска входят и другие категории.

«Беременные женщины и лица в возрасте от 60 лет. Особенно, если они страдают хроническими заболеваниями. Грипп в данном случае может вызвать осложнения именно уже имеющихся заболеваний», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями грипп опасен тем, что может вызвать тяжелые осложнения, например, пневмония, продолжил Осипов.

«Он может проявиться и в виде осложнения на органы мочевыводящей системы, почки, органы сердечно-сосудистой системы. Поэтому важно вакцинироваться», — заключил он.

Ранее врач Шмелева рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорят прыщи и выпадение волос.