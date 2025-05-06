В полиции обратились к россиянам, у которых недавно пропал родной человек

В апреле в Кузбассе разыскивались 557 человек, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на управление уголовного розыска ГУ МВД Кузбасса.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов помогли в поисках 546 человек. Они найдены и в настоящее время находятся в безопасности. Поиски 11 граждан продолжаются. Во время поисковых операций большую помощь оказывают неравнодушные гражданские лица. Активное участие принимают общественные организации. Люди распространяют ориентировки, публикуют информацию в соцсетях, оказывают помощь в непосредственном поиске.

«Полиция Кузбасса выражает благодарность активистам за совместную работу!» — сообщил официальный телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

В полиции Кузбасса призвали родных пропавшего незамедлительно обращаться к сотрудникам правоохранительных органов. Важно детально рассказать, при каких обстоятельствах пропал человек. Кроме того, необходимо сообщить о привычках и наклонностях, близком круге общения, особенностях внешности. В ведомстве отметили, что результаты розыска в первую очередь зависят от качества организации первоначальных оперативно-розыскных и поисковых мероприятий.

«Помните: чем раньше в полицию поступит сообщение о розыске человека, тем больше шансов найти его живым!» — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что троих пассажиров перевернувшейся в Новокузнецке в апреле лодки до сих пор не нашли.