В полиции проверили информацию о вооруженном мужчине на улицах Новокузнецка

Жители Новокузнецка в соцсетях рассказали, что по улицам города передвигался вооруженный мужчина. В региональной полиции проверили информацию, которая оказалась недействительной, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание отметило, что пост о появлении в городе вооруженного мужчины быстро распространялся среди пользователей. Горожане делились эмоциями. Они были перепуганы. В полиции решили разобраться в ситуации. Выяснилось, что по указанной улице проходил 15-летний школьник. Он возвращался домой от друга. В руках нес игрушечный автомат из пластмассы.

В ведомстве уточнили, что с подростком проведена профилактическая беседа о правилах поведения в общественном месте. В полиции предоставили фото игрушки.

Фото: [ t.me/gumvd42 ]

«Таким образом, установлено, что информация о вооруженном мужчине является недостоверной», — отметили в региональной полиции.

В полиции Кузбасса призвали сохранять спокойствие и быть бдительными. В случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов или происшествий необходимо оперативно обращаться к сотрудникам правоохранительных органов для быстрого реагирования силовиков.

Ранее сообщалось, что житель Калужской области взял в заложники сотрудников лесничества.