В полиции проверили информацию о вооруженном мужчине на улицах Новокузнецка
Кузбассовцы приняли подростка с игрушечным автоматом за вооруженного мужчину
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Новокузнецка в соцсетях рассказали, что по улицам города передвигался вооруженный мужчина. В региональной полиции проверили информацию, которая оказалась недействительной, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Издание отметило, что пост о появлении в городе вооруженного мужчины быстро распространялся среди пользователей. Горожане делились эмоциями. Они были перепуганы. В полиции решили разобраться в ситуации. Выяснилось, что по указанной улице проходил 15-летний школьник. Он возвращался домой от друга. В руках нес игрушечный автомат из пластмассы.
В ведомстве уточнили, что с подростком проведена профилактическая беседа о правилах поведения в общественном месте. В полиции предоставили фото игрушки.
Фото: [t.me/gumvd42]
«Таким образом, установлено, что информация о вооруженном мужчине является недостоверной», — отметили в региональной полиции.
В полиции Кузбасса призвали сохранять спокойствие и быть бдительными. В случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов или происшествий необходимо оперативно обращаться к сотрудникам правоохранительных органов для быстрого реагирования силовиков.
Ранее сообщалось, что житель Калужской области взял в заложники сотрудников лесничества.